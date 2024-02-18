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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 18 Şubat 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Şubat hafta sonu canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları son günlerde hareketli bir seyir izlerken; altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 18 Şubat Pazar günü gram altın 1.995 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte, 18 Şubat 2024 bugün canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 08:15 Güncelleme: 18.02.2024 - 08:15
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        1

        Altın fiyatları alış-satış değerleri yakından takip ediliyor. Hafta içinde 1.968 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatı yeniden 2 bin lira seviyesini zorluyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 18 Şubat Pazar günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        2

        ALTIN YÜKSELİŞTE!

        Altın fiyatları haftanın son işlem gününden cuma günkü değerinden alıcı buluyor. Cuma günü 1.984 TL olan gram altın bugün 1.995 TL oldu. Çeyrek altın ise 3.175 TL'den alıcı bulurken bugün 3.262 TL'ye çıktı.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 1.994,87

        Satış: 1.995,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.013,23

        Satış: 2.013,95

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.191,79

        Satış: 3.262,16

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.767,16

        Satış: 13.008,74

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.363,63

        Satış: 6.524,32

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.767,16

        Satış: 13.008,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.684,74

        Satış: 14.025,24

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.100,36

        Satış: 1.480,33

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.883,59

        Satış: 1.988,56

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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