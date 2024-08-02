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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 2 Ağustos 2024: Altın rekora koşuyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın rekora koşuyor! 2 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Fed Temmuz faiz kararı açıklandı, beklentilere paralel olarak faiz oranı sabit bırakıldı. Fed Başkanı Jarome Powell'ın Eylül ayında olası bir indirime işaret eden sözleri, altının hızla yükselmesini sağladı. Bugün gram altın 2 bin 619 TL'den, çeyrek ise 4 bin 190 TL'den işlem görüyor. İşte, 2 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 07:41 Güncelleme: 02.08.2024 - 07:41
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        1

        Fed, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 2 Ağustos çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

        Gram altın Perşembe günü 2 bin 593 liradan kapanış yaparken; 2 Ağustos Cuma günü de 2 bin 619 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 149 liradan, 4 bin 190 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.619,18

        Satış: 2.619,64

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.456,02

        Satış: 2.456,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.190,69

        Satış: 4.283,12

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.762,78

        Satış: 17.080,07

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.355,20

        Satış: 8.566,23

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.762,78

        Satış: 17.080,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.251,59

        Satış: 17.691,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.407,16

        Satış: 1.849,42

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.382,13

        Satış: 2.528,00

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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