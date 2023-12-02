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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 2 Aralık Cumartesi bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para oldu? - Altın Haberleri

        Altın yükselişe geçti! İşte 2 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları

        Haftanın piyasalara kapalı günü olan 2 Aralık Cumartesi günü altın fiyatları sorgulanıyor. 2 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü seyir izliyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 2 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 19:17 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:17
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        1

        Altın fiyatları yükselişe geçti... Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 2 Aralık Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.923,79

        1.924,11

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        2.071,81

        2.072,62

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.078,07

        3.145,92

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.312,28

        12.545,20

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.136,90

        6.291,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.312,28

        12.545,20

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK FİYATI

        1.778,80

        1.893,16

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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