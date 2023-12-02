Altın yükselişe geçti! İşte 2 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları
Haftanın piyasalara kapalı günü olan 2 Aralık Cumartesi günü altın fiyatları sorgulanıyor. 2 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü seyir izliyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 2 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları yükselişe geçti... Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 2 Aralık Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.923,79
1.924,11
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.071,81
2.072,62
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.078,07
3.145,92
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.312,28
12.545,20
YARIM ALTIN FİYATI
6.136,90
6.291,84
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.312,28
12.545,20
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
1.778,80
1.893,16