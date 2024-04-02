ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 335 liradan yaparken; 2 Mart Salı günü 2 bin 342 TL'dan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 817 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 829 TL'den işlem görüyor.

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