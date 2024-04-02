Altın alacaklar dikkat: İşte, 2 Nisan canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları bugün yükselişe geçti. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 2 bin 300 lira seviyesini aşan ve rekor seviyelere yükselen gram altın fiyatı bugün 2 bin 342 liradan alıcı buluyor. İşte, 2 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Son zamanların en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları bugün yükselişe geçti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Nisan 2024 Salı günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 335 liradan yaparken; 2 Mart Salı günü 2 bin 342 TL'dan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 817 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 829 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.342,13
Satış: 2.342,48
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.253,61
Satış: 2.253,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.747,40
Satış: 3.829,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.989,61
Satış: 15.272,97
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.471,39
Satış: 7.659,91
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.989,61
Satış: 15.272,97
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.922,98
Satış: 16.370,61
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.300,49
Satış: 1.732,72
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.208,80
Satış: 2.357,43