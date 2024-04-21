Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da araştırılıyor. Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere işaret ederek, küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını dile getiren analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesinin risk algısının önemli derecede yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanabileceği endişeleri ve duruma ilişkin haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...