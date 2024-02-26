Son zamanlarda hareketli bir seyir izleyen ve geçtiğimiz hafta yeni bir rekor kıran gram altın yeni haftaya yatay seyirde başladfı. Yatırımcılar ve birikim yapmak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 26 Şubat Pazartesi canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...