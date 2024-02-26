Altın fiyatları tablosunda son durum: 26 Şubat 2024 bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatay seyirde devam ediyor. 26 Şubat Pazartesi gününe ise gram altın 2.032,14 TL seviyesinden başladı. İşte, 26 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı son durum...
Son zamanlarda hareketli bir seyir izleyen ve geçtiğimiz hafta yeni bir rekor kıran gram altın yeni haftaya yatay seyirde başladfı. Yatırımcılar ve birikim yapmak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 26 Şubat Pazartesi canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!
Hafta sonunda 2 bin 32 liradan işlem gören gram altın fiyatı yeni haftaya da yatay seyirde 2 bin 33 TL seviyesinden başladı. 3 bin 323 TL olan çeyrek altın ise bugün de aynı değerden alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.032,87
Satış: 2.033,09
ONS ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.032,36
Satış: 2.032,62
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.252,14
Satış: 3.323,64
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 13.008,57
Satış: 13.253,91
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 6.484,85
Satış: 6.648,19
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
Alış: 13.008,57
Satış: 13.253,91
ATA ALTINI NE KADAR?
Alış: 13.953,22
Satış: 14.300,31
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.119,58
Satış: 1.508,02
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.914,82
Satış: 2.029,03