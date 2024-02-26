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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 26 Şubat 2024 bugün altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları tablosunda son durum: 26 Şubat 2024 bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatay seyirde devam ediyor. 26 Şubat Pazartesi gününe ise gram altın 2.032,14 TL seviyesinden başladı. İşte, 26 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 07:41 Güncelleme: 26.02.2024 - 07:41
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        1

        Son zamanlarda hareketli bir seyir izleyen ve geçtiğimiz hafta yeni bir rekor kıran gram altın yeni haftaya yatay seyirde başladfı. Yatırımcılar ve birikim yapmak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 26 Şubat Pazartesi canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!

        Hafta sonunda 2 bin 32 liradan işlem gören gram altın fiyatı yeni haftaya da yatay seyirde 2 bin 33 TL seviyesinden başladı. 3 bin 323 TL olan çeyrek altın ise bugün de aynı değerden alıcı buluyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.032,87

        Satış: 2.033,09

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN NE KADAR?

        Alış: 2.032,36

        Satış: 2.032,62

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Alış: 3.252,14

        Satış: 3.323,64

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 13.008,57

        Satış: 13.253,91

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 6.484,85

        Satış: 6.648,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN NE KADAR?

        Alış: 13.008,57

        Satış: 13.253,91

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI NE KADAR?

        Alış: 13.953,22

        Satış: 14.300,31

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.119,58

        Satış: 1.508,02

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.914,82

        Satış: 2.029,03

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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