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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 28 Kasım Salı bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın yükselişe geçti! İşte 28 Kasım Salı güncel altın fiyatları

        Haftanın ikinci gününde 28 Kasım Salı günü altın fiyatları sorgulanıyor. 28 Kasım Salı sabah saatlerinden itibaren ise altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü seyir izliyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 28 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 07:56 Güncelleme: 28.11.2023 - 07:56
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        1

        Altın fiyatları yükselişe geçti... Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 28 Kasım Salı çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.874,54

        1.874,90

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        2.014,43

        2.014,73

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.999,26

        3.065,47

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.997,06

        12.224,37

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.979,78

        6.130,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        11.997,06

        12.224,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK FİYATI

        1.727,09

        1.827,73

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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