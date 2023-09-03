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Altın fiyatları 3 Eylül Pazar günü ne kadar? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki hafta başından beri yukarı yönlü seyrini sürdüren altın fiyatları yükseliş trendini hafta sonu da sürdrüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Eylül güncel ve canlı altın fiyatları....