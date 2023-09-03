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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika 3 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın hafta sonu da zirvede! Güncel 3 Eylül çeyrek ve gram altın fiyat tablosu

        Altın fiyatları hafta başından beri süren yukarı yönlü seyrini hafta sonu 3 Eylül pazar yani bugün de sürdürüyor. Yükseliş seyrini hafta sonu da sürdüren gram altın bin 670 lira çeyrek altın ise 2 bin 725 lira sınırında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Eylül Pazar günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:48
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        1

        Altın fiyatları 3 Eylül Pazar günü ne kadar? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki hafta başından beri yukarı yönlü seyrini sürdüren altın fiyatları yükseliş trendini hafta sonu da sürdrüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Eylül güncel ve canlı altın fiyatları....

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.664,60

        1.665,01

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.939,63

        1.940,50

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.663,36

        2.722,28

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.653,45

        10.855,83

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.310,08

        5.444,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.653,45

        10.855,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.206,77

        11.490,68

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.541,78

        1.631,80

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        940,02

        1.118,23

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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