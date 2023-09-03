Altın hafta sonu da zirvede! Güncel 3 Eylül çeyrek ve gram altın fiyat tablosu
Altın fiyatları hafta başından beri süren yukarı yönlü seyrini hafta sonu 3 Eylül pazar yani bugün de sürdürüyor. Yükseliş seyrini hafta sonu da sürdüren gram altın bin 670 lira çeyrek altın ise 2 bin 725 lira sınırında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Eylül Pazar günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları 3 Eylül Pazar günü ne kadar? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki hafta başından beri yukarı yönlü seyrini sürdüren altın fiyatları yükseliş trendini hafta sonu da sürdrüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Eylül güncel ve canlı altın fiyatları....
GRAM ALTIN FİYATI
1.664,60
1.665,01
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.939,63
1.940,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.663,36
2.722,28
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.653,45
10.855,83
YARIM ALTIN FİYATI
5.310,08
5.444,57
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.653,45
10.855,83
ATA ALTIN FİYATI
11.206,77
11.490,68
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.541,78
1.631,80