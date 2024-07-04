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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 4 Temmuz 2024: Altın fiyatları yükseliyor! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükseliyor! 4 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Bir süredir olumsuz bir seyir gösteren altın fiyatlarında ivme bugün yukarı yönlü oldu! Günlerdir düşen fiyatlar, bugün iyi bir yükselişle piyasayı açtı. Bugün gram altın 2 bin 468 TL'den, çeyrek ise 3 bin 947 TL'den işlem görüyor. İşte, 4 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 07:23 Güncelleme: 04.07.2024 - 07:36
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        1

        ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru düştüğüne dair daha fazla olumlu verilere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.

        Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 11-12 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

        Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faizleri düşürme konusunda acelesi olmadığını gösterdi.

        Tutanaklarda, yetkililerin enflasyondaki 2023'ün ikinci yarısındaki önemli düşüşün ardından, bu yılın başlarında fazla ilerleme kaydetmediğini, ancak enflasyonun son aylarda yüksek kalmasına rağmen yüzde 2 hedefine doğru mütevazı bir şekilde ilerlediğini düşündüğü aktarıldı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 4 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın Çarşamba günü kapanışı 2 bin 456 liradan yaparken; 4 Temmuz Perşembe günü 2 bin 468 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 932 liradan, 3 bin 947 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.468,1030

        Satış: 2.468,5120

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.359,4700

        Satış: 2.359,8900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.947,4400

        Satış: 4.034,2300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.788,9600

        Satış: 16.086,7800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.874,87

        Satış: 8.073,11

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.799,10

        Satış: 16.096,84

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.374,52

        Satış: 16.792,85

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.325,16

        Satış: 1.749,33

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.248,89

        Satış: 2.381,71

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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