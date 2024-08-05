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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 5 Ağustos 2024 Pazartesi: Bugün çeyrek altın, gram altın ve ons ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 5 Ağustos Pazartesi altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları, haftaya başlarken ivmesini korudu. Fed'in Eylül ayında olası bir faiz indirimine işaret etmesi fiyatları olumlu yönde etkiledi. Bugün gram altın 2 bin 625 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 200 liradan işlem görüyor. İşte, 5 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 08:28 Güncelleme: 05.08.2024 - 08:44
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        Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutması ve enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmeye başlayabileceğinin sinyalini vermesi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

        Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.

        Eylül ayındaki toplantı da dahil gelecek toplantılar hakkında hiçbir karar almadıklarını belirten Powell, Komitenin genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktardı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 5 Ağustos çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA

        Gram altın Cumartesi günü 2 bin 608 liradan açılış yaparken; 5 Ağustos Pazartesi günü 2 bin 625 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 173 liradan, 4 bin 200 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.625,47

        Satış: 2.625,97

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.442,96

        Satış: 2.443,42

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.200,76

        Satış: 4.293,45

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.803,03

        Satış: 17.121,30

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.375,26

        Satış: 8.586,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.803,03

        Satış: 17.121,30

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.294,82

        Satış: 17.736,04

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.414,77

        Satış: 1.853,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.394,50

        Satış: 2.533,91

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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