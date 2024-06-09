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        Haberler Bilgi CANLI altın fiyatları son dakika: 9 Haziran 2024 hafta sonu altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın kaç TL?

        Altın fiyatları hafta sonu düşüyor! 9 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. 9 Haziran Pazar günü altının ons fiyatı 2 bin 294 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 382 TL sınırına kadar geriledi. İşte, 9 Haziran 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 08:06 Güncelleme: 09.06.2024 - 08:06
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da araştırılıyor. Hafta boyunca dalgalı seyreden altın fiyatları son işlem gününde sert düşüş yaşadı. Gram altın fiyatı uzun bir aranın ardından 2 bin 400 lira seviyesinin altına geriledi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 9 Haziran 2024 Pazar günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 461 liradan yaparken; 9 Haziran Pazar günü 2 bin 382 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 895 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.381,76

        Satış: 2.382,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.293,21

        Satış: 2.294,35

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.810,82

        Satış: 3.895,34

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.243,29

        Satış: 15.533,70

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.597,83

        Satış: 7.790,68

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.243,29

        Satış: 15.533,70

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 15.888,36

        Satış: 16.289,52

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.287,16

        Satış: 1.700,21

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.187,13

        Satış: 2.309,92

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