Altın fiyatları hafta sonu düşüyor! 9 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. 9 Haziran Pazar günü altının ons fiyatı 2 bin 294 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 382 TL sınırına kadar geriledi. İşte, 9 Haziran 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da araştırılıyor. Hafta boyunca dalgalı seyreden altın fiyatları son işlem gününde sert düşüş yaşadı. Gram altın fiyatı uzun bir aranın ardından 2 bin 400 lira seviyesinin altına geriledi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 9 Haziran 2024 Pazar günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 461 liradan yaparken; 9 Haziran Pazar günü 2 bin 382 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 895 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.381,76
Satış: 2.382,47
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.293,21
Satış: 2.294,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.810,82
Satış: 3.895,34
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.243,29
Satış: 15.533,70
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.597,83
Satış: 7.790,68
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.243,29
Satış: 15.533,70
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.888,36
Satış: 16.289,52
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.287,16
Satış: 1.700,21
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.187,13
Satış: 2.309,92