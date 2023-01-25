Altın fiyatları her gün olduğu gibi bugün de yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek altın bin 909 lira, gram altın fiyatları bin 167 lira seviyelerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları...

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