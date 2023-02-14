ALTIN FİYATLARI 14 Şubat Salı günü yani haftanın ilk iş gününe yatay seyirde başladı. Gram altın bin 125 ve çeyrek altın ise 1840 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel altın fiyatları alış - satış rakamlaro...

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