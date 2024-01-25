CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak bugün ne kadar? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak bugün ne kadar? - Altın Haberleri

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Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Gram altın bin 960 lira ve çeyrek altın 3 bin 205 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu...