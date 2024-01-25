Altında yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu
Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın bin 960 lira ve çeyrek altın 3 bin 205 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Gram altın bin 960 lira ve çeyrek altın 3 bin 205 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu...
25 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.960,90
1.961,23
ALTIN/ONS FİYATI
2.015,75
2.016,08
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.137,11
3.206,25
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.548,42
12.785,80
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.254,60
6.412,51
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.548,42
12.785,80
ATA ALTIN FİYATI
13.630,21
13.969,36
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.089,23
1.474,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.865,49
1.979,73