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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika: Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Eylül Çarşamba - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor! 6 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 6 Eylül Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın bin 660 lira çeyrek altın ise 2 bin 715 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün yani 6 Eylül Çarşamba günü ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:51
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        1

        ALTIN FİYATLARI... Altın fiyatları 6 Eylül Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin ardından altın fiyatları bu hafta seviyesini muhafaza ediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları 6 Eylül Çarşamba günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel 6 Eylül Çarşamba günü altın alış satış fiyatları tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.658,70

        1.658,93

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.924,53

        1.924,82

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.654,15

        2.712,66

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.616,22

        10.816,68

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.290,95

        5.424,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.616,22

        10.816,68

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.205,92

        11.485,50

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.540,18

        1.631,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        939,03

        1.117,94

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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