Altın fiyatlarında yükseliş durdu! Gram ve çeyrek altın fiyatları 2 Şubat alış - satış tablosu
Altın fiyatları 1 Şubat Perşembe gününe yükselişle başladı. Ancak öğle saatleriyle birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş durdu. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için çeyrek ve gram altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik. İşte 2 Şubat canlı altın fiyatları...
1 Şubat Perşembe bu güne yükselişle başlayan altın fiyatları öğleden sonra yatay seyre geçti. Yaşanan durgunlukla birlikte altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içersinde altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat altın fiyatları alış - satış tablosu...
1 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?
1.982,86
1.983,22
ALTIN/ONS FİYATI
2.040,85
2.041,21
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.172,57
3.242,56
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.690,27
12.930,57
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.325,31
6.485,12
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.690,27
12.930,57
ATA ALTIN FİYATI
13.478,26
13.819,86
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.082,58
1.460,65
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.853,97
1.959,10