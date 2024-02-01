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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş durdu! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar... - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş durdu! Gram ve çeyrek altın fiyatları 2 Şubat alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 1 Şubat Perşembe gününe yükselişle başladı. Ancak öğle saatleriyle birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş durdu. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için çeyrek ve gram altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik. İşte 2 Şubat canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 00:22 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:22
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        1

        1 Şubat Perşembe bu güne yükselişle başlayan altın fiyatları öğleden sonra yatay seyre geçti. Yaşanan durgunlukla birlikte altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içersinde altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        1 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.982,86

        1.983,22

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.040,85

        2.041,21

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.172,57

        3.242,56

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.690,27

        12.930,57

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.325,31

        6.485,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.690,27

        12.930,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.478,26

        13.819,86

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.082,58

        1.460,65

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.853,97

        1.959,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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