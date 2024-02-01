CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş durdu! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar... - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş durdu! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar... - Altın Haberleri

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1 Şubat Perşembe bu güne yükselişle başlayan altın fiyatları öğleden sonra yatay seyre geçti. Yaşanan durgunlukla birlikte altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içersinde altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat altın fiyatları alış - satış tablosu...