ALTIN FİYATLARI 31 Ocak Salı yani bugün güne değer kaybıyla başladı. Gram altın haftaya bin 165 lira seviyesinde başlarken bugün bin 151 lira seviyesine kadar geriledi. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...