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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika düşüşü sürüyor! 9 Kasım bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşü sürüyor! 9 Kasım bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği gözlemleniyor. Hem alıcısını hem satıcısını yakından ilgilendiren canlı altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösteriyor. Altın fiyatları dolar kuru ve ons altın fiyatından doğrudan etkileniyor. 9 Kasım Cumartesi haftanın altıncı gününde gram altın 2.968 TL'den alıcı buluyor. İşte, canlı altın fiyatları ile 9 Kasım Kapalıçarşı'dan çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları son durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 07:37 Güncelleme: 09.11.2024 - 07:37
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        1

        Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu sabah düşük seyirle başlayan altın piyasası, öğleden sonra değerini korumaya devam edecek mi merak konusu. Peki 9 Kasım bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 9 Kasım 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

        9 Kasım Cumartesi gram altın 2 bin 968 lira olurken Çeyrek altın da 4 bin 748 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.968

        Satış: 2.968

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.683

        Satış: 2.685

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.748

        Satış: 4.853

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.995

        Satış: 19.354

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.880

        Satış: 20.056

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.347

        Satış: 20.858

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.652

        Satış: 2.499

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.781

        Satış: 2.937

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11
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