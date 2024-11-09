Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu sabah düşük seyirle başlayan altın piyasası, öğleden sonra değerini korumaya devam edecek mi merak konusu. Peki 9 Kasım bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 9 Kasım 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…