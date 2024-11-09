Altın fiyatları düşüşü sürüyor! 9 Kasım bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği gözlemleniyor. Hem alıcısını hem satıcısını yakından ilgilendiren canlı altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösteriyor. Altın fiyatları dolar kuru ve ons altın fiyatından doğrudan etkileniyor. 9 Kasım Cumartesi haftanın altıncı gününde gram altın 2.968 TL'den alıcı buluyor. İşte, canlı altın fiyatları ile 9 Kasım Kapalıçarşı'dan çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları son durumu
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu sabah düşük seyirle başlayan altın piyasası, öğleden sonra değerini korumaya devam edecek mi merak konusu. Peki 9 Kasım bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 9 Kasım 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE
9 Kasım Cumartesi gram altın 2 bin 968 lira olurken Çeyrek altın da 4 bin 748 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.968
Satış: 2.968
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.683
Satış: 2.685
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.748
Satış: 4.853
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.995
Satış: 19.354
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.880
Satış: 20.056
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.347
Satış: 20.858
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.652
Satış: 2.499
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.781
Satış: 2.937