Altın alacaklar dikkat: 5 Aralık 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları pazartesi günü 2148,11 doları gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Altın, kırdığı tarihi rekorun ardından düşüşe geçti. Son dakika gelişmeleri sonrası gram altın fiyatı bugün 1.884,34 TL'den ve çeyrek altın fiyatı ise 3.080,89 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte, 5 Aralık 2023 altın fiyatları canlı takip ekranı ile Kapalıçarşı'dan gram ve çeyrek altın fiyatları...
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildiğini ifade etti.
Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyir öne çıktığını dile getiren analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda da faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, gelecek yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 125 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlamalarda bulunduğunu kaydetti.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi. İşte, 5 Aralık 2023 Salı güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.884,05
1.884,34
ALTIN/ONS FİYATI
2.027,03
2.027,32
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.014,47
3.080,89
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.057,89
12.285,86
YARIM ALTIN FİYATI
6.010,11
6.161,78
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.057,89
12.285,86
ATA ALTIN FİYATI
12.767,70
13.085,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.073,17
1.272,97
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.758,15
1.857,95