Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gram altın rekor tazeledi! 5 Nisan 2023 güncel altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatları bir süredir yükselişini sürdürürken gram altın rekor tazeledi. Altının onsu 2 bin 25 dolar seviyesiyle son bir senenin zirve seviyesini gördü. Yatırımcılar için çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatını bir araya getirdik. İşte 5 Nisan 2023 güncel altın fiyatları canlı alış-satış rakamları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Canlı altın fiyatları son dakika: GRAM REKOR TAZELEDİ! 5 Nisan 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

    Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre; Altın dün ABD'de fabrika siparişlerinin şubatta beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 0.7 düştüğünün ve açık iş sayısının 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına gerilediğinin açıklanmasıyla yönünü yukarı çevirdi.

    Altının ons fiyatı dün 2.000 doların üzerine tırmanırken bu sabaha karşı Asya piyasalarının açılmasıyla 2.025 dolara kadar yükseldi.

    Benzer saatlerde düşük hacimli piyasada dolar/TL'nin 19.23'ü de aşmasıyla yurtiçinde gram altın 1.252 lirayı aşarak rekor kırdı.

    Öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdam artışının 145 binle 210 binlik beklentinin altında kaldığı açıklandı.

    Bu verinin ardından ise ons fiyatı 2.030 doları, gram altın fiyatı ise 1.256 lirayı aştı.
  • Canlı altın fiyatları son dakika: GRAM REKOR TAZELEDİ! 5 Nisan 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

    FED 'PAS GEÇEBİLİR' BEKLENTİSİ

    ABD'de açıklanan veriler Fed'in sıkılaşma adımlarına ara verebileceği beklentisini yükseltti. CME FedWatch Tool'da dün 3 Mayıs'taki toplantıda Fed'in faizi 25 baz puan artıracağına yüzde 57.2, sabit bırakacağına ise yüzde 42.8 ihtimal veriliyordu. Bugün ise sabit bırakma olasılığı yüzde 60.4'e yükseldi, 25 baz puan artıracağı ihtimali ise yüzde 39.6'ya geriledi. Yani Fed'in bir sonraki toplantısında pas geçeceği ihtimali piyasalarda daha yoğun bir şekilde fiyatlanmaya başladı.

    DOLAR VARLIKLARINDA GERİLEME

    ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de açıklanan verilerin ardından yüzde 3.47'den yüzde 3.31'e geriledi. 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 3.99'dan yüzde 3.78'ye düştü. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 102.6 seviyesinden 101.5'e çekildi.

    2023'TE YÜZDE 14 YÜKSELDİ

    Dolar varlıklarındaki düşüşler altına talebi artırdı. Ons altında böylece son 1 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Ons fiyatı 2023'te şu ana kadar yüzde 11 yükseldi. Yurtiçinde gram altın ise yatırımcısına TL bazında yüzde 15 kazandırdı.

    ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Canlı altın fiyatları son dakika: GRAM REKOR TAZELEDİ! 5 Nisan 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.256,34

    1.256,54

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Canlı altın fiyatları son dakika: GRAM REKOR TAZELEDİ! 5 Nisan 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    2.023,12

    2.023,43

     

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Canlı altın fiyatları son dakika: GRAM REKOR TAZELEDİ! 5 Nisan 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    2.009,68

    2.053,91

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.