FED 'PAS GEÇEBİLİR' BEKLENTİSİ

ABD'de açıklanan veriler Fed'in sıkılaşma adımlarına ara verebileceği beklentisini yükseltti. CME FedWatch Tool'da dün 3 Mayıs'taki toplantıda Fed'in faizi 25 baz puan artıracağına yüzde 57.2, sabit bırakacağına ise yüzde 42.8 ihtimal veriliyordu. Bugün ise sabit bırakma olasılığı yüzde 60.4'e yükseldi, 25 baz puan artıracağı ihtimali ise yüzde 39.6'ya geriledi. Yani Fed'in bir sonraki toplantısında pas geçeceği ihtimali piyasalarda daha yoğun bir şekilde fiyatlanmaya başladı.

DOLAR VARLIKLARINDA GERİLEME

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de açıklanan verilerin ardından yüzde 3.47'den yüzde 3.31'e geriledi. 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 3.99'dan yüzde 3.78'ye düştü. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 102.6 seviyesinden 101.5'e çekildi.

2023'TE YÜZDE 14 YÜKSELDİ

Dolar varlıklarındaki düşüşler altına talebi artırdı. Ons altında böylece son 1 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Ons fiyatı 2023'te şu ana kadar yüzde 11 yükseldi. Yurtiçinde gram altın ise yatırımcısına TL bazında yüzde 15 kazandırdı.

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