Altın fiyatları ons ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak değişiyor. Ekonomi gündemini takip edenler için hafta sonu 27 Kasım Pazar günü güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

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