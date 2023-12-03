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ALTIN FİYATLARI 3 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 3 Aralık Pazar yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın fiyatları bin 920 lirayı aşarken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 150 TL sınırına yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık altın alım satım fiyatları...