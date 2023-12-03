Altın alacaklar dikkat: Yeni rekor kırıldı, gram altın 2 bin lira yolunda!
Altın fiyatları 3 Aralık Pazar yani haftanın son gününe rekor seviyede başladı. Haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları yeni rekor kırarak 1920 liranın üzerini gördü. 3 bin lira sınırında seyreden çeyrek altın fiyatları ise 3 150 sınırına ulaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 3 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 3 Aralık Pazar yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın fiyatları bin 920 lirayı aşarken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 150 TL sınırına yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık altın alım satım fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.923,79
1.924,11
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.071,81
2.072,62
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.078,07
3.145,92
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.312,28
12.545,20
YARIM ALTIN FİYATI
6.136,90
6.291,84
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.312,28
12.545,20
ATA ALTIN FİYATI
12.713,98
13.030,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.067,96
1.272,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.749,69
1.857,76