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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: Yeniden yükseliyor! 1 Mayıs 2024 Çarşamba altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! 1 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları düşüş trendine son verdi ve yükselişe geçti. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed faiz kararını beklerken; altın fiyatları değer kazanmaya başladı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 400 lira seviyesine yeniden yükseldi. İşte, 1 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 07:49 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:08
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        Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23, eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

        Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

        Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

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        ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 380 liradan yaparken; 1 Mayıs Çarşamba günü saat 15:45 itibarıyla 2 bin 401 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 891 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 925 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

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        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.400,83

        Satış: 2.401,22

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.286,40

        Satış: 2.286,72

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.841,33

        Satış: 3.925,99

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.365,31

        Satış: 15.655,93

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.658,65

        Satış: 7.851,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.365,31

        Satış: 15.655,93

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.031,88

        Satış: 16.441,68

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.295,66

        Satış: 1.721,66

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.200,95

        Satış: 2.341,27

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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