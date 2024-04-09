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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 10 Nisan 2024 Çarşamba altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! 10 Nisan 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana istikrarlı bir yükseliş yaşayan gram altın fiyatı 2 bin 400 lira seviyesini de aştı. 10 Nisan Çarşamba günü güncel ons altın değeri 2 bin 344 lirayken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 423 TL'den alıcı buluyor. İşte, 10 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 08:34 Güncelleme: 10.04.2024 - 02:05
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        1

        Analistler ABD'de 10 Nisan'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti.

        Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 405 liradan yaparken; 10 Nisan Çarşamba günü 2 bin 440 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 933 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 990 TL'den alıcı buluyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.440,89

        Satış: 2.441,25

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.355,07

        Satış: 2.355,43

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.904,52

        Satış: 3.990,51

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.618,08

        Satış: 15.913,21

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.784,64

        Satış: 7.981,01

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.618,08

        Satış: 15.913,21

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.885,70

        Satış: 17.332,73

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.361,72

        Satış: 1.801,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.308,29

        Satış: 2.458,25

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