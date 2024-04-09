Altın fiyatları yükseliyor! 10 Nisan 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana istikrarlı bir yükseliş yaşayan gram altın fiyatı 2 bin 400 lira seviyesini de aştı. 10 Nisan Çarşamba günü güncel ons altın değeri 2 bin 344 lirayken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 423 TL'den alıcı buluyor. İşte, 10 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Analistler ABD'de 10 Nisan'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti.
Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 405 liradan yaparken; 10 Nisan Çarşamba günü 2 bin 440 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 933 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 990 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.440,89
Satış: 2.441,25
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.355,07
Satış: 2.355,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.904,52
Satış: 3.990,51
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.618,08
Satış: 15.913,21
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.784,64
Satış: 7.981,01
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.618,08
Satış: 15.913,21
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.885,70
Satış: 17.332,73
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.361,72
Satış: 1.801,70
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.308,29
Satış: 2.458,25