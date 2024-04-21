Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 22 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, Ortadoğu'daki gerilimin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. 22 Nisan günü altının ons fiyatı 2 bin 392 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 499 TL'ye yükseldi. İşte, 22 Nisan 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da araştırılıyor. Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere işaret ederek, küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti.
Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını dile getiren analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesinin risk algısının önemli derecede yükselmesine neden olduğunu ifade etti.
Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanabileceği endişeleri ve duruma ilişkin haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 484 liradan yaparken; 21 Nisan Pazar günü 2 bin 499 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 062 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 086 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.498,93
Satış: 2.499,53
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.391,14
Satış: 2.392,72
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.998,29
Satış: 4.086,73
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 15.993,16
Satış: 16.296,92
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 7.971,59
Satış: 8.173,46
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.993,16
Satış: 16.296,92
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.246,67
Satış: 17.686,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.396,45
Satış: 1.840,23
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.364,74
Satış: 2.514,57