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        Haberler Ekonomi Altın CANLI Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 3 Kasım 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: 3 Kasım 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Ons altın ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak değer kazanan gram altın fiyatı bugün 1.816,79 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte, 3 Kasım 2023 Kapalıçarşı'dan canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:36
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        1

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisinin altına olan talebi desteklediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

        Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye iterken, enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala güçlü kalması yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili oluyor.

        Bugün ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte, 3 Kasım 2023 güncel altın fiyatları...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.816,50

        1.816,79

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.989,43

        1.989,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.906,40

        2.970,45

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.625,59

        11.845,48

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.794,63

        5.940,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.625,59

        11.845,48

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.187,53

        12.491,25

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.677,88

        1.773,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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