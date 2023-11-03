Altın alacaklar dikkat: 3 Kasım 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Ons altın ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak değer kazanan gram altın fiyatı bugün 1.816,79 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte, 3 Kasım 2023 Kapalıçarşı'dan canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisinin altına olan talebi desteklediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.
Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye iterken, enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala güçlü kalması yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili oluyor.
Bugün ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte, 3 Kasım 2023 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.816,50
1.816,79
ALTIN/ONS FİYATI
1.989,43
1.989,76
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.906,40
2.970,45
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.625,59
11.845,48
YARIM ALTIN FİYATI
5.794,63
5.940,91
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.625,59
11.845,48
ATA ALTIN FİYATI
12.187,53
12.491,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.677,88
1.773,82