Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 7 Haziran 2024 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları bugün yükseliyor! 7 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilen altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için güvenli liman olarak görülen altın, haftanın sonuna yaklaşırken değer artışı yaşıyor. İşte, 7 Haziran 2024 altın fiyatları ile bugünkü gram ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 07:23 Güncelleme: 07.06.2024 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle altın fiyatlarının yukarı yönlü desteklendiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

        Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.

        ABD'de iş gücü piyasası verilerinin soğumaya işaret etmesiyle Fed'in faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını aktaran analistler, yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin de bankanın yol haritasına yönelik ipuçları verebileceğini dile getirdi.

        Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.

        Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 ve 2 bin 400 doların direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 67Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 6 Haziran Perşembe günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 444 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 996 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.443,71

        Satış: 2.444,09

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.359,17

        Satış: 2.359,50

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.909,94

        Satış: 3.996,09

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.639,74

        Satış: 15.935,49

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.795,43

        Satış: 7.992,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.639,74

        Satış: 15.935,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.180,52

        Satış: 16.588,86

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.311,65

        Satış: 1.726,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.227,25

        Satış: 2.348,41

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Öğretmenin katili yakalandı
        Öğretmenin katili yakalandı
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler