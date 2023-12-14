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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları tablosu: 14 Aralık 2023 Perşembe bugün güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş! 14 Aralık 2023 güncel altın fiyatları son durum

        Altın fiyatları dolar kuru ve ons altın fiyatından doğrudan etkileniyor. Fed faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. 14 Aralık 2023 Perşembe günü gram altın 1.903,71 TL seviyesine çıktı. İşte, 14 Aralık bugün canlı altın fiyatları ile güncel çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını alış-satış kuru fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.12.2023 - 13:44 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:44
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        1

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceği sinyalini vermesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

        Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü.

        Bankadan yapılan tahminler, gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

        Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, enflasyon tahminleri, bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü.

        Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45'ten yüzde 87'ye çıktı; ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün 18 baz puan gerileyerek yüzde 4'e inmesinin ardından yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 3,96'da dengelendi.

        Analistler, Fed'in güvercin mesajlarıyla birlikte gerileyen tahvil faizlerinin, altının alternatif maliyetini azalttığını ve bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

        Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 40 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte, 14 Aralık 2023 güncel çeyrek, gram altın fiyatı son durum...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.903,03

        1.903,32

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.035,81

        2.036,16

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.044,84

        3.111,95

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.180,19

        12.410,51

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.071,66

        6.224,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        12.180,19

        12.410,51

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.744,40

        13.067,73

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.087,49

        1.290,50

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.781,27

        1.883,42

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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