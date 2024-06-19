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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları tablosu 20 Haziran 2024: Güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 20 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Yatırımcıların gözü ciddi ivme değişiklikleri yaşayan altında. Sabah yükselişle başlayan altın fiyatları öğleden sonra aynı performansı göstermedi. Bugün gram altın 2 bin 436 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 898 TL'ye kadar çıktı. İşte, 20 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 07:38 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:37
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        1

        ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın varlık fiyatlamalarındaki belirsizliklerle devam ederken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

        Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomide yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.

        Fed yetkililerinin hafta boyunca sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'in dün yaptığı açıklamada, mevcut tahminlerine dayanarak bu yıl için bir faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü ve enflasyonda birkaç ay daha iyileşme görmek istediğini dile getirdiğini hatırlattı.

        Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 330 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 280 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 433 liradan yaparken; 19 Haziran günü 2 bin 436 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 979 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 898 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.431,0480

        Satış: 2.431,3830

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.331,4100

        Satış: 2.331,7900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.889,6800

        Satış: 3.975,3100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.558,7100

        Satış: 15.852,6200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.765,47

        Satış: 7.961,35

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.579,64

        Satış: 15.874,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.052,53

        Satış: 16.462,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.289,63

        Satış: 1.725,10

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.191,15

        Satış: 2.346,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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