ALTIN FİYATLARI 17 Nisan Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için 15 Nisan Cuma günü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Yatırımcılar çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt ararken hafta sonu için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 17 Nisan altın fiyatları...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...