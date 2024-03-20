ALTIN FİYATLARI DEĞER KAZANIYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 244 liradan yaparken; 20 Mart Çarşamba gününe 2 bin 248 liradan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 669 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 676 TL'den işlem görüyor.

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