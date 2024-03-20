Altın alacaklar dikkat: Yeniden yükselişte! 20 Mart Çarşamba canlı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons altın değerinin yüzde 0.12 değer kazanmasından etkilenen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Son zamanlarda gün içindeki sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırırken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 248 liradan alıcı buluyor. İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda hemen her gün yeni bir rekor kıran gram altın dalgalı seyrediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...
ALTIN FİYATLARI DEĞER KAZANIYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 244 liradan yaparken; 20 Mart Çarşamba gününe 2 bin 248 liradan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 669 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 676 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.247,91
Satış: 2.248,21
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.156,86
Satış: 2.157,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.596,65
Satış: 3.675,82
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.386,60
Satış: 14.658,32
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.170,82
Satış: 7.351,64
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.386,60
Satış: 14.658,32
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.338,04
Satış: 16.755,48
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.327,86
Satış: 1.753,26
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.253,27
Satış: 2.387,45