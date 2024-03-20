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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları: YÜKSELİYOR! 20 Mart 2024 Çarşamba anlık altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Yeniden yükselişte! 20 Mart Çarşamba canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons altın değerinin yüzde 0.12 değer kazanmasından etkilenen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Son zamanlarda gün içindeki sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırırken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 248 liradan alıcı buluyor. İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 07:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 07:24
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda hemen her gün yeni bir rekor kıran gram altın dalgalı seyrediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...

        2

        ALTIN FİYATLARI DEĞER KAZANIYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 244 liradan yaparken; 20 Mart Çarşamba gününe 2 bin 248 liradan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 669 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 676 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.247,91

        Satış: 2.248,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.156,86

        Satış: 2.157,13

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.596,65

        Satış: 3.675,82

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.386,60

        Satış: 14.658,32

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.170,82

        Satış: 7.351,64

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.386,60

        Satış: 14.658,32

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.338,04

        Satış: 16.755,48

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.327,86

        Satış: 1.753,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.253,27

        Satış: 2.387,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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