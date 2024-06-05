Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! İşte, 5 Haziran 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları haftaya düşüşle başlamasının ardından yükselişe geçti. Altın fiyatları, ons değeri ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden etkileniyor. 5 Haziran Çarşamba günü saat 07:20 itibarıyla gram altın 2 bin 451 lira seviyesine yükseldi. İşte, 5 Haziran 2024 bugünkü canlı altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Haziran 2024 Çarşamba çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 5 Haziran Çalamba günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 451 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 007 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.450,78
Satış: 2.451,06
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.333,23
Satış: 2.333,53
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.921,24
Satış: 4.007,48
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.684,97
Satış: 15.980,90
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.817,98
Satış: 8.014,96
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.684,97
Satış: 15.980,90
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.097,45
Satış: 16.508,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.312,34
Satış: 1.742,50
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.228,06
Satış: 2.371,73