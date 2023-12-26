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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın tablosu: 26 Aralık Salı 2023 altın fiyatlarında son durum! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın piyasasında son durum nedir? İşte 26 Aralık Salı anlık altın fiyatları

        Altın alacaklar anlık olarak dalgalanan altın piyasasını dikkatle takip ediyor. Sabah 1944 TL'den işlem gören gram altın ve 3.112 TL'den işlem gören çeyrek öğleden sonra da seyrini korudu. İşte, 26 Aralık Salı 2023 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:46
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        1

        Altın fiyatları 26 Aralık Salı 2023... Sabah saatlerinde hareketlilikle başlayan altın, öğleden sonra seyrini korudu. Çeyrek altın 3.112 TL'den, gram altın ise 1.945 TL'den işlem görmeye başladı. İşte, 26 Aralık Salı günü anlık altın tablo ile güncel altın fiyatları...

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.945,24

        1.945,65

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.061,87

        2.062,19

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.112,48

        3.181,07

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.449,34

        12.684,79

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.205,79

        6.362,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.450,23

        12.685,70

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.246,33

        13.576,07

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.063,12

        1.437,09

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.823,11

        1.925,40

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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