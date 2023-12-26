Altın piyasasında son durum nedir? İşte 26 Aralık Salı anlık altın fiyatları
Altın alacaklar anlık olarak dalgalanan altın piyasasını dikkatle takip ediyor. Sabah 1944 TL'den işlem gören gram altın ve 3.112 TL'den işlem gören çeyrek öğleden sonra da seyrini korudu. İşte, 26 Aralık Salı 2023 altın fiyatları...
Altın fiyatları 26 Aralık Salı 2023... Sabah saatlerinde hareketlilikle başlayan altın, öğleden sonra seyrini korudu. Çeyrek altın 3.112 TL'den, gram altın ise 1.945 TL'den işlem görmeye başladı. İşte, 26 Aralık Salı günü anlık altın tablo ile güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.945,24
1.945,65
ALTIN/ONS FİYATI
2.061,87
2.062,19
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.112,48
3.181,07
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.449,34
12.684,79
YARIM ALTIN FİYATI
6.205,79
6.362,57
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.450,23
12.685,70
ATA ALTIN FİYATI
13.246,33
13.576,07
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.063,12
1.437,09
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.823,11
1.925,40