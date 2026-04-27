Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor CANLI | Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı canlı izle ekranı, Beşiktaş-Karagümrük maçı hangi kanalda? BJK Karagümrük maçı canlı yayın takip

        Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yayın bilgisi: Beşiktaş-Karagümrük maçı hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında gözler Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Siyah-beyazlı ekip taraftarı önünde çıkış ararken, Fatih Karagümrük ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Hatırlanacağı gibi siyah-beyazlılar, rakibiyle sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele sebebiyle, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte iki takımın 11'i...

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 21:43 Güncelleme:
        Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş, taraftar desteğini avantaja çevirmek istiyor. Fatih Karagümrük ise ligin alt sıralarından kurtulmak adına puan ya da puanlar hedefliyor. Maçı televizyondan izleyemeyen futbolseverler ise Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının canlı anlatım ve anlık skor takibini 'Haberturk.com' üzerinden yapabilecek. Peki, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı canlı izle bilgisi...

        BEŞİKTAŞ- KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş- Karagümrük maçı 27 Nisan Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.

        BEŞİKTAŞ- KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2'den yayınlanacak.

        BEŞİKTAŞ- KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

        Maç saati yaklaştıkça 'Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı canlı izle' aramaları sıklaştı. TOD TV uygulaması ve bein Sport'a üye olarak Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını canlı, şifresiz olarak izleyebilirsiniz

        LİGDE 100. MAÇINA ÇIKACAK

        Sergen Yalçın, Karagümrük maçıyla birlikte teknik direktör olarak Beşiktaş’ın başında ligde 100. maçına çıkacak. Geride kalan 99 müsabakada Yalçın; 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

        Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı takım 193 kez ağları havalandırırken, rakiplerin 115 golüne engel olamadı.

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında üç oyuncu forma giyemeyecek.

        Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra, sarı kart cezalısı Amir Murillo ile kaleci Ersin Destanoğlu, mücadelede formasından uzak kalacak.

        EN FARKLI SONUÇLAR

        İki takım arasındaki en farklı sonuçlara da Beşiktaş imza attı.

        Geride kalan 17 maçta siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ü bir kez 4-0, dört defa da 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

        Kırmızı-siyahlı takım ise rakibi karşısında 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla galibiyet elde etti.

        Fatih Karagümrük'te ise Joao Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Kone'nin forma giymesi beklenmiyor.

        11'LER BELLİ OLDU!

        Beşiktaş: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Rashica, Olaitan, Orkun, Toure, Oh.

        Fatih Karagümrük : Grbıc, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Barış Kalaycı, Berkay, Bartuğ Elmaz, Traore, Larsson, Serginho.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
