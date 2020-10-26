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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşuyor.

CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Buradan Filistin'den Arakan'a dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Siz Peygamber efendimiz aşıklarını milletin evinde misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Hayırlara vesile olmasını, bereketli geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerin şahsında, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid'i şimdiden tebrik ediyorum.

Bu sene Mevlid-i Nebi'yi gerek koronavirüs salgını gerekse bölgemizde yaşanan sıkıntılar nedeniyle buruk yaşıyoruz. 1 milyon 200 bin insanın hayatına mal olan salgın, dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Güçlü sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı sayesinde diğer ülkelere göre daha hafif geçiriyoruz. Hastalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Rehavete kapılmıyor, tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Ülkemizi, milletimizi sıkıntıya sokmadan dengeli, hesaplanmış adımlarla süreci yönetiyoruz. Gereken müdahaleleri yapmaktan çekinmiyoruz. Alanında uzman arkadaşlarımızla durumu izliyor gerekli talimatları veriyoruz. Tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bu günlerde milletimden tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Hepimize burada görev düşüyor. Bir süre daha sabredecek, kurallara uyacak ondan sonra hep birlikte feraha erişeceğiz.

Hüznümüzü artıran tek şey koronavirüs salgınında yaşamlarını yitirenler değil, Müslümanların içinde bulunduğu ahvaldir. İslam alemi sancılı imtihan ve zoruluklarla dolu günler yaşıyor. Dinimizce ve Peygamberimizce yasaklanmış fiilerin her an işlendiği dönemdeyiz. Suriye'de 1 milyon kardeşimiz hayatını kaybetti, 12 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yemen'de kirli savaşın bedelini yüzbinlerce masum çocuk ödedi. Libya'nın zengin yeraltı kaynakları darbeciler ve batılı emperyalistler tarafından talan edildi. İslam beldelerinden anaların feryatları, çocukların çığlıkları, camilerin dumanları yükseliyor.

Tüm dünyanın gözleri önünde Filistin'de zulüm, Irak ve Afgansitan2da terör can almaya devam ediyor. Fransa'da yaşananlar, Almanya'da yaşananlar bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Batı, özellikle Hırstiyan dünyasına sesleniyorum, Musevilere sesleniyorum; İnsanız, insan olarak Hıristiyan olmak suç değildir ona da sahip çıkıyoruz, Museviye de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Müslümanlara zulüm varsa oraya da sahip çıkalım diye dünya liderlerine sesleniyorum. Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın.

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