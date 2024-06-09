CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü! Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.

Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.

Kongre üyeleri, stadyumda kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandığa oyunu atacak.

VEFA KÜÇÜK'TEN KONGRE ÜYELERİNE UYARI

"Güneşli, sıcak bir gün. İnşallah bu sıcak ve güneş sandığa da yansır ve katılım çok olur. Oy verecek üyelerimizin gönlünden hangi aday geçiyorsa, ona oy versinler. Katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. 30-32 bin katılım olacağını tahmin ediyorum. Bugün saat 09.00'a kadar iki başkan adayı da listelerini verdi. Teslim aldığımızı imzaladık ve belgeledik. Saat 17.00'ye kadar üyelerimizin oy verme imkanı var. Benim anonsumla saat 10'da oy verme başlayacak. 17.00'ye kadar yaka kartını alıp oy kullanamazsa, o üyelerimize oy verme hakkı tanıyacağız. Kazanan taraf tevazu içinde, kaybedenin olgunluk içinde olması lazım. Bu şekilde sonuçlandıracağız inşallah. İnşallah bugün kazanan yine Fenerbahçe olacak.

Oy verme işlemi 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. Vefa Küçük, yaka kartı alma stantlarının saat 16.55'te kapatılacağını açıkladı.

ADAYLARIN OY PUSULA RENKLERİ

Fenerbahçe'de Ali Koç'un sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz renkli oy pusulalarına sahip olacağı açıklandı.

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KONGREDE İLK GÜN OLAYLI BAŞLADI

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı olaylı başladı. İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde Vefa Küçük'ün kongreyi yönetmesi için seçilmesi sonrası Aziz Yıldırım itirazda bulundu.

AZİZ YILDIRIM KÜRSÜYE GELDİ Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik'in açıklama yaptığı esnada başkan adayı Aziz Yıldırım, kürsüye çıktı ve konuşma yapmak istedi. O esnada Vefa Küçük, "Sayın Aziz Yıldırım, benden söz almadan konuşmayın." dedi. Yıldırım ise "Ben alırım, ben alırım. Sen oraya seçilmeden oturdun!" şeklinde cevap verdi. STADYUMU TERK ETTİ Daha sonra yapmak istediği konuşmayı gerçekleştiremeyen Aziz Yıldırım, "Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongrenin olmasını istiyoruz. Yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan da isteyen kalır isteyen ayrılır. Hepinize teşekkürler." diyerek stadyumdan ayrıldı.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 mali dönemlerine ilişkin denetim kurulu raporunu sundu. Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi. REKLAM BORÇ 307 MİLYON EURO'YA İNDİ Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi. Sarı-lacivertlilerde, Mayıs 2018'de 612 milyon Euro olan borcun, Şubat 2024'te 307 milyon Euro'ya indiği açıklandı. Genel kurulda daha sonra kongre üyelerinin konuşmaları gerçekleştirildi.