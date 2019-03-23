Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantının gündeminde 14 madde bulunuyor. Genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası oylanacak. Ayrıca 2019 yılı bütçesi görüşülecek ve bütçe karara bağlanacak.

TOPLANTIDAKİ GELİŞMELER BURADA OLACAK...

Yıllık olağan genel kurul toplantısındaki gündem maddeleri şöyle:

1 - Açılış,

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,

3 - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4 - Kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

5 - Faaliyet raporunun sunulması,

6 - Denetim Kurulu raporunun okunması,

7 - Raporlar hakkında görüşme,

8 - Yönetim Kurulu’nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9 - Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

10 - E-Spor Federasyonu’nun kurulması ve resmi olarak tanınması sebebiyle, E-Spor Şubesinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,

11 - 2004 yılında kurulan Galatasaray Europe GmbH şirketinin faaliyet göstermiyor olması ve zarar etmesi nedeniyle, gerekmesi halinde tasfiye edilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülüp karara bağlanması,

12 - Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,

13 - 2019 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,

14 - Dilekler.