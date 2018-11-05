Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Serdar Aziz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

Serdar Aziz: Schalke önemli takım. Biz kendi sahamızda ya da önde kendi oyun prensibimizle oynuyoruz. Önde basan bir oyun anlayışımız var. Yarın inşallah forma şansı bulurum, ilk maçta ben oynamamıştım. Umarım rakibimize fazla pozisyon vermeden güzel bir maç çıkarırız. İyi hazırlandık.

Lokomotiv Moskova maçıyla başladık, Porto mücadelesinde de iyi performans sergiledik ancak şanssız bir mağlubiyet aldık. Her şey bizim elimizde umarım yarın galibiyetle ayrılırız ve grubu iyi yerde tamamlarız.

Ozan kardeşim gerçekten çok yetenekli. Yaşına göre çok iyi özellikleri var. Hem yeteneği hem karakteri ile. Uzun yıllar ülkemize ve kulübümüze iyi hizmet edecektir. Abileri olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz.

"OYUNCULARIMIZ, MİLLİ TAKIM DÖNÜŞLERİNDE SAKATLANDI"

Fatih Terim: Muhakkak ki bu kadar sakatın oluşu takım kurmakta bizi zorluyor. Bu kadar kulvarda yürüdüğünüz zaman tabii Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda yer alıyorsanız girenle çıkanın çok fazla fark etmemesi lazım ancak bu sene de kimsenin başına gelmeyecek istisnalar oldu, 7-8 tane sakatımız var. Emre Akbaba, Nagatomo, Fernando bizim için çok önemli. Ha keza +1 de Eren var. Neredeyse yüzde 40'ı. Ama sevindirici olan taraf, dolu tarafından bakacak olursak iki üç sakat oyuncumuzun dönmesi. Tam anlaşılmadı herhalde, birçok oyuncumuz milli takımlardan sakat döndü, anlattım da 20 saat uçak yolculuğu ardından sakatlandı. Muhakkak zorluyor. Çok derin bir kadroda bunlar tolere edilebilir ancak Türkiye Ligi gibi güçlü bir lig ve Şampiyonlar Ligi'ni birlikte götürebilmek için her mevkinin 1 ve 2 numaralarının birbirine çok yakın olması lazım. Hepsi geride kaldı. Grupların üçüncü ve dördüncü maçları neredeyse grubun hakimiyetini belli edecek maçlardır. Yarınki de dördüncü maç, futbolcularımız bunun bilincinde. 11'i seçmek için parantez içerisinde yapacağınız bir durum yok.

"BİZ DERBİ OYNADIK, ONLAR OYNAMADI. KAYBEDERSEK GRUPTAKİ ŞANSIMIZ ÇOK ZAYIFLAR"

"Schalke iyi bir takım. Domenico Todesco gibi genç ve iddialı bir hocaları var. Çok daha da iyi bir hoca olacak, şu an da iyi ama daha da iyi olacak. Dinamik bir takımla oynuyoruz. Aramızdaki fark, biz derbi oynadık onlar oynamadı ama 4 ile 5 puandayız. Schalke'nin kaybetmesi halinde iddiası devam eder, biz kaybedersek ikincilik ihtimalimiz çok zayıflar. Hesap dediğiniz için söylüyorum, muhakkak ki devam eder ancak zayıflar. Beraberlik halinde iş sonuna kadar devam eder gibi görünüyor. O yüzden çok kritik bir maç. İyi bir takımla oynayacağız, geçen sefer de söylemiştim. Kendi yerimizi beğenmiyoruz ancak oynadığımız 3 maçta 1 gol yemişiz. Porto 2 gol atmış ama 5 puan almış. İki maçı çok iyi oynadık, biri Lokomotiv Moskova ve Porto'da da oyunun karşılığını alamadık. Schalke, İstanbul'da bizden daha iyiydi, bunu kabul etmemiz lazım. Tekrardan izlediğimde ise takıma, kızdığım kadar kızmamam gerektiğini fark ettim. İstediğimizi yapamadığımız için reaksiyonu göstermiştim."

"SON MAÇTAN SONRA TAKIMA 24 SAAT İZİN VERDİK. FİZİKSEL OLDUĞU KADAR PSİKOLOJİK YORGUNLUK DA OLDU"

"Maçtan sonra yaptığımız rejenerasyon idmanında teknik, sağlık ve atletik departman toplanıp 24 saat izin verdik çünkü oynadıkları maçtan başka bir şey konuşmadıkları için bu konunun dağılması gerektiğini düşündük. Çok uzun zamandır hiç izin vermiyoruz. Salı-cuma, çarşamba-cumartesi derken nitekim buradan da Kayseri'ye gideceğiz. Böyle bir program içerisinde izne gerek gördük. Fiziksel yorgunluk olduğu kadar psikolojik yorgunluk oldu. Şampiyonlar Ligi de Galatasaray'ın hak ederek olması gereken bir yer ancak Avrupa'nın en üst düzey organizasyonu. O yüzden kendi liginizde oynadığınız hiçbir şey yetmiyor."

"FOBİ DİYORLAR, FOBİ FALAN YOK. BU ANADOLU FUTBOLUNUN BAŞ KALDIRISIDIR"

"Deplasman fobisi diyorlar ya, aslında öyle bir şey yok. Türkiye Ligi de çok güçlü oldu. Her Anadolu takımı her takımı yenebilir. Anadolu futbolunun baş kaldırısıdır alınan sonuçlar. Fobi falan değildir, haksızlık olur. İnanın transfer ettikleri bazı isimler bizlerde yok. Bir de bizi yenmek istekleri... Bu baş kaldırıdır. Fobi demek o başkanlara, hocalara, yöneticilere, oyunculara haksızlık olur. Yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Oralar, bundan sonra herkes için tehlikeli. Yapılan yabancı oyuncu kuralı değişikliğinin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Bahane sürmeden çıkıp oynayacağız. Oynamalıyız, yenileceksek de öyle yenilmeliyiz. Yarın çok değişik bir mücadele bekliyorum"

"30 MİLYON GALATASARAYLI BEKLİYOR, SKOR NE OLURSA OLSUN YARIN KONUŞACAĞIM"

"Merakınızı anlatabiliyorum. Çok önemli bir organizasyona geldik. Yarın maçın skoru ne olursa olsun, tüm sorularınızı yanıtlayacağım. 30 milyon Galatasaraylı da birilerinin cevap vermesini bekliyor. Gereken sorularınıza, gereken cevaplarınızı vereceğim"

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