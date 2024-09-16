ALTINDA YILIN REKORU!

13 Eylül Cuma günü 2 bin 803 lira olan gram altın, 16 Eylül Pazartesi günü 2 bin 822 liraya çıktı. Çeyrek altın da 4 bin 384 liradan, 4 bin 515 liraya çıktı.

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