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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı, güncel altın fiyatları 16 Eylül 2024: Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın rekor üzerine rekor kırıyor! 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yılın zirvesini yaşıyor. Geçtiğimiz hafta başlayan engellenemez yükseliş bu hafta da devam ediyor. Öte yandan bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı, şimdiden küresel piyasaları hareketlendirdi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 16 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 07:10 Güncelleme: 16.09.2024 - 07:10
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        Küresel piyasalarda gözler, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, pay piyasalarında bankanın 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güç kazanarak yüzde 50 ihtimalle fiyatlanmasıyla Asya borsaları hariç pozitif bir seyir izlendi.

        Özellikle Eski Fed Üyesi Dudley, Fed’in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık bir faiz indirimi için alan gördüğünü söylemesi sonrasında 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi dikkati çekti.

        Analistler, küresel piyasalarda Fed'in gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizliklerin etkilerinin devam ettiğini belirtti.

        Enflasyon endişelerinin son dönemlerde baskılandığını ifade eden analistler, güç kaybeden istihdam piyasasının resesyon riskini beslediğini söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 16 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA YILIN REKORU!

        13 Eylül Cuma günü 2 bin 803 lira olan gram altın, 16 Eylül Pazartesi günü 2 bin 822 liraya çıktı. Çeyrek altın da 4 bin 384 liradan, 4 bin 515 liraya çıktı.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.822,4750

        Satış: 2.822,8240

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.585,0600

        Satış: 2.585,3800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Alış: 4.513,9500

        Satış: 4.613,4700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.064,7100

        Satış: 18.405,8400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.002,98

        Satış: 9.230,05

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.062,41

        Satış: 18.403,65

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.670,70

        Satış: 19.146,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.523,28

        Satış: 2.349,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.570,83

        Satış: 2.718,22

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