Altın rekor üzerine rekor kırıyor! 16 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Altın fiyatları yılın zirvesini yaşıyor. Geçtiğimiz hafta başlayan engellenemez yükseliş bu hafta da devam ediyor. Öte yandan bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı, şimdiden küresel piyasaları hareketlendirdi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 16 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
Küresel piyasalarda gözler, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, pay piyasalarında bankanın 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güç kazanarak yüzde 50 ihtimalle fiyatlanmasıyla Asya borsaları hariç pozitif bir seyir izlendi.
Özellikle Eski Fed Üyesi Dudley, Fed’in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık bir faiz indirimi için alan gördüğünü söylemesi sonrasında 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi dikkati çekti.
Analistler, küresel piyasalarda Fed'in gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizliklerin etkilerinin devam ettiğini belirtti.
Enflasyon endişelerinin son dönemlerde baskılandığını ifade eden analistler, güç kaybeden istihdam piyasasının resesyon riskini beslediğini söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 16 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTINDA YILIN REKORU!
13 Eylül Cuma günü 2 bin 803 lira olan gram altın, 16 Eylül Pazartesi günü 2 bin 822 liraya çıktı. Çeyrek altın da 4 bin 384 liradan, 4 bin 515 liraya çıktı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.822,4750
Satış: 2.822,8240
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.585,0600
Satış: 2.585,3800
Alış: 4.513,9500
Satış: 4.613,4700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.064,7100
Satış: 18.405,8400
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.002,98
Satış: 9.230,05
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.062,41
Satış: 18.403,65
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.670,70
Satış: 19.146,13
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.523,28
Satış: 2.349,57
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.570,83
Satış: 2.718,22