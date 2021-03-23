AA

Türkiye'de kültür sığır fiyatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,41 artarak 7 bin 919 liraya, yerli sığır fiyatı yüzde 9,85 artışla 6 bin 55 liraya çıktı.

Buna göre, geçen yıl bir önceki yıla göre, kültür sığır fiyatı yüzde 11,41 artarak 7 bin 919 lira, yerli sığır fiyatı yüzde 9,85 artışla 6 bin 55 lira ve kültür melezi sığır fiyatı yüzde 8,54 yükselerek 6 bin 553 lira oldu.

Küçükbaş hayvanlardan yerli koyunun fiyatı yüzde 18,47 yükselerek 1217 liraya, merinos kuzunun fiyatı yüzde 17,77 artarak 1006 liraya ulaştı.

Koyun sütünün kilogram fiyatı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artarak 4,03 liraya, inek sütünün fiyatı da yüzde 23,66 artışla 2,2 liraya çıktı.

CANLI HAYVAN DEĞERİ YÜKSELDİ

Canlı hayvan değeri geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artışla 195,24 milyar lirayı buldu.

Büyükbaş hayvanların değeri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,28 artarak 125,59 milyar lira, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30,52 artışla 60,67 milyar lira oldu.

Bu dönemde kümes hayvanlarının değeri de yüzde 49,57 yükselerek 8,83 milyar lirayı buldu.

HAYVANSAL ÜRÜN ÜRETİM DEĞERİ ARTTI

Hayvansal ürün toplam üretim değeri 2020'de bir önceki yıla yüzde 15,63 artarak 108,6 milyar liraya yükseldi.

Toplam süt üretim değeri aynı dönemde yüzde 26,63 artarak 55,28 milyar lira, toplam kırmızı et üretim değeri yüzde 6,75 yükselerek 40,72 milyar lira ve bal üretim değeri yüzde 8,58 artarak 4,64 milyar lira oldu.

Geçen yıl yumurta üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 2,13 artarak 7,51 milyar liraya çıktı.