Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, üretim değeri istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, üretim değeri" istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de kültür sığır fiyatı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11.41 artarak 7 bin 919, yerli sığır fiyatı yüzde 9,85 yükselişle 6 bin 55 lira oldu. Canlı hayvan değeri geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 18.1 artışla 195.24 milyar lirayı buldu

Canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, üretim değeri istatistikleri açıklandı
AA

Türkiye'de kültür sığır fiyatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,41 artarak 7 bin 919 liraya, yerli sığır fiyatı yüzde 9,85 artışla 6 bin 55 liraya çıktı.

Buna göre, geçen yıl bir önceki yıla göre, kültür sığır fiyatı yüzde 11,41 artarak 7 bin 919 lira, yerli sığır fiyatı yüzde 9,85 artışla 6 bin 55 lira ve kültür melezi sığır fiyatı yüzde 8,54 yükselerek 6 bin 553 lira oldu.

Küçükbaş hayvanlardan yerli koyunun fiyatı yüzde 18,47 yükselerek 1217 liraya, merinos kuzunun fiyatı yüzde 17,77 artarak 1006 liraya ulaştı.

Koyun sütünün kilogram fiyatı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artarak 4,03 liraya, inek sütünün fiyatı da yüzde 23,66 artışla 2,2 liraya çıktı.

CANLI HAYVAN DEĞERİ YÜKSELDİ

Canlı hayvan değeri geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artışla 195,24 milyar lirayı buldu.

Büyükbaş hayvanların değeri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,28 artarak 125,59 milyar lira, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30,52 artışla 60,67 milyar lira oldu.

Bu dönemde kümes hayvanlarının değeri de yüzde 49,57 yükselerek 8,83 milyar lirayı buldu.

HAYVANSAL ÜRÜN ÜRETİM DEĞERİ ARTTI

Hayvansal ürün toplam üretim değeri 2020'de bir önceki yıla yüzde 15,63 artarak 108,6 milyar liraya yükseldi.

Toplam süt üretim değeri aynı dönemde yüzde 26,63 artarak 55,28 milyar lira, toplam kırmızı et üretim değeri yüzde 6,75 yükselerek 40,72 milyar lira ve bal üretim değeri yüzde 8,58 artarak 4,64 milyar lira oldu.

Geçen yıl yumurta üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 2,13 artarak 7,51 milyar liraya çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Yağmur sularının yüzde 40'ı kayıp'
İŞ-YAŞAM'Yağmur sularının yüzde 40'ı kayıp'
Emine Erdoğan'dan 'Erişilebilirlik Yılı' mesajı - Haberler
İŞ-YAŞAMEmine Erdoğan'dan 'Erişilebilirlik Yılı' mesajı
Goldman Sachs ve EBRD Türk finansal teknoloji şirketine yatırım yapacak
İŞ-YAŞAMGoldman Sachs ve EBRD'den Türk şirkete yatırım
THY günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor
İŞ-YAŞAMTHY zirveyi bırakmadı
SON DAKİKA: Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu ihalesi için geri sayım!
İŞ-YAŞAMİşte yeni YİD ihalesi
BU YIL İLK! Son dakika: Geçen yıl 600 bin lira gelir elde edenler dikkat! Beyanname verilecek...
İŞ-YAŞAMBeyannamede bu yıl ilk olacak! 31 Mart son
YİD finansmanında bakanlık taraf olabilecek
İŞ-YAŞAMYİD finansmanında bakanlık taraf olabilecek
Şeker ve nişasta bazlı şeker 2020/2021 kotaları belirlendi
İŞ-YAŞAMŞeker kotaları belirlendi
2020 dönemi iş gücü rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM2020 yılı işsizlik rakamları açıklandı
Koronavirüs aşılarında gümrük vergisi sıfırlandı
İŞ-YAŞAMAşıda gümrük vergisi sıfırlandı