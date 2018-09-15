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Canlandırdıkları karakteri yaşadıklarını ifade eden Cabrita, "Canlandırdığımız karakteri tabii ki yaşıyoruz. Zaten bunun öncesinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önce karakterin hayat hikayesini okuyoruz, öğreniyoruz, görsellerini inceliyoruz. Ona göre kendimizi hazırlıyoruz. Hazırlayana kadar da uzunca süre geçiyor aradan. Dolayısıyla karakter üzerimize yapışmış oluyor. Bu şekilde canlandırabiliyoruz" diye konuştu.