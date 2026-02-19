Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 play-off turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, kritik ilk maçta İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı Kadıköy'de ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak İngiltere'de oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Tur atlayan taraf, bir üst turda Midtjylland ile Real Betis eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye dair son gelişmeler ve muhtemel 11'ler…
Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile kozlarını paylaşıyor. İç sahada avantaj arayan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi güçlü bir skor elde ederek tur kapısını aralamak istiyor. Bu eşleşmenin kazananı, bir sonraki turda Danimarka temsilcisi Midtjylland ya da İspanyol ekibi Real Betis ile karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalı başta olmak üzere tüm detayları merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Nottingham Forest karşılaşmasına dair bilgiler...
FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Chobani Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
RÖVANŞ MAÇI TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Rövanş maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 23.00'te City Ground'da oynanacak. Temsilcimiz, play-off turunu geçtiği takdirde ise son 16 turunda Midtjylland ve Real Betis takımlarından biriyle eşleşecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.