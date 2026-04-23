Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak kritik mücadele sebebiyle, Samsunspor - Trabzonspor maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor - Trabzonspor maçı canlı izle bilgisi...
Samsunspor - Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Türkiye Kupası'nın iddialı ekipleri arasında yer alan Trabzonspor, zorlu deplasmanda galip gelip, kupada bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor.
SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Samsunspor-Trabzonspor maçı saat 18:45'te oynanacak.
SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele A Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.
Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 9 deplasman karşılaşmasında yenilmedi.
Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.
11'LER BELLİ OLDU!
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Holse, Coulibaly, Emre, Ndiaye.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Chibuike, Mustafa, Ozan, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.