Samsunspor - Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Samsun'daki karşılaşmayı bordo-mavililer, 3-0 kazanmıştı. Türkiye Kupası'nın iddialı ekipleri arasında yer alan Trabzonspor, zorlu deplasmanda galip gelip, kupada bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor - Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi...