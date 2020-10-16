Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"nda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Amacımız ne, hedefimiz ne? Ülkenin iyi gitmediği belli, sorun yaşadığımız da belli. 'CHP hep eleştiriyor, çözüm getirmiyor' diyenelr olacaktır. Bana o sorunu söyleyin, hangi çözümü söylediğimi söyleyin. En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Her soruna yetkin kadrolarıyla çözüm üreten tek parti CHP'dir. Tarihsel birikimimiz, evrensel değerler ve yapılan çözümleri özümseyerek yeni bir yol haritası belirledik. Biz Türkiye'ye karşı en ağır sorumluluğu üstlenmesi gereken partiyiz. Kadrolarımızla azimli, kararlı ve özgüveni yüksek bir duruş sergilemek zorundayız. AK Parti şunu şunu yaptı, siz ne yapacaksınız? Bizim anlatmamız gereken bu.

2. yüzyıla felsefesini bilmeliyiz. 2. yüzyıla çağrı beyannamesinin birinci özelliği şudur; bir yüzyılı geride bıraktık. Bir yüzyılın etkilerini hafızalarımızda korunması gerekiyor. Acıları var, sevinçleri var, başarılarımız var, üzüntülerimiz var. Bütün bunları 83 milyon olarak belleklerimizde tutmak zorundayız.