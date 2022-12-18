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Canlı köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma

Trabzon’un Yomra ilçesinde canlı bir köpeğin konulduğu kamyonet kasasında üzerine moloz döküldüğü anlara ait ortaya çıkan ve sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine belediye çalışanları N.H. ve B.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Canlı köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma
DHA

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaralı bir köpeğin konulduğu kamyonet kasasında üzerine moloz döküldüğü anlara ait ortaya çıkan ve sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine belediye çalışanları N.H. ve B.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İki çalışan köpeği yol kenarında ölü halde bulduklarını, canlı olduğunu fark etmediklerini öne sürdü. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban "Köpeğin canlı olduğu görülüyor. O köpek canlıyken en zor durumunda, en kötü halinde üzerine moloz döküldü" dedi.

Yomra ilçesinde, 14 Aralık'ta bir sokak köpeğine araç çarptığı ihbarı üzerine kaza yerine belediyeye ekipleri gönderildi. Belediye çalışanı N.H. ve B.Ç., ölü olduğunu iddia ettiği köpeği, kamyonet kasasına koyarak bölgeden uzaklaştı. Ekipler, daha sonra bir adresten aldıkları molozu köpeğin konulduğu kamyonet kasasına döktü. O anlar çevredeki binada oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Köpeğin ölmeyip, can çekiştiğini öne süren kişi, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şikayette bulundu. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine belediye çalışanları N.H. ve B.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SAMSUN´DA OTOPSİ YAPILACAK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de soruşturmaUYA müdahil olurken, köpeğin cesedi hayvanseverler tarafından alınarak otopsi yapılmak üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi´ne gönderildi.

ÖN İNCELEMEDE KAZA BELİRTİLERİ BULUNMADI

Köpekte yapılan ön incelemede, kazaya işaret eden emareler bulunmadığı, vücut bütünlüğünün yerinde olduğu, kırık, ezilme, iç kanama gibi bulgulara rastlanmadığı belirtildi. Sokak köpeğinin ölüm nedeni detaylı yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

`VİDEODA GÖRÜLÜYOR, KÖPEK CANLI´

Olay karşısında üzüldüklerini söyleyen TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, ilçede yaşayan bir vatandaşın olayı kendilerine ihbar ettiğini söyledi. Kurban, "Bir kadın bizi arayıp canlı bir köpeğin üzerine moloz döküldüğünü söyleyip bizden yardım istedi. Bize gönderdiği görüntülerde canlı bir köpeğin üzerine moloz döküldüğü anların görüntüsü vardı. Yetkilileri aradık fakat hiç kimseye ulaşamadık. Yomra Belediyesi bu köpeğin ölü olduğunu iddia ediyor fakat köpek ölü değil. Videoda da görüldüğü üzere köpek hareket ediyor. Bizi arayan kadın köpeğin ayakta olduğunu, titrerken gördüğünü ve canlıyken üzerine moloz döküldüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.

`ÖLÜM NEDENİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ´

Köpeğin ölüm nedeninin araştırıldığını belirten Kurban, "Belediye bize köpeğin öldüğünü söyledikten sonra ölüsünü istedik, alıp otopsi yaptırmak için bir avukatla iletişime geçip Samsun´a gönderdik. İlk incelemede köpekte iç kanama, kırık veya darbe bulunmadı. Ölüm nedenini öğrenmek istiyoruz, birkaç gün sonra otopsi sonucu çıkacak. Belediyenin iddiasına göre köpek ölüydü ve ölüyken araca koydular ama videoyu defalarca inceledik. Köpeğin canlı olduğu görülüyor. O köpek canlıyken en zor durumunda en kötü halinde üzerine moloz döküldü. Bu hayvanın çöp aracında taşınması bizi üzdü. Bu başlı başına bir hata. Canlı da olsa ölü de olsa o şekilde taşınmamalı. Belediyenin bunun için bir aracı olabilir" diye konuştu.

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