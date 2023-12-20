Haberler Ekonomi Kripto Para Canlı kripto fiyatları: 20 Aralık Çarşamba 2023 Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Avalanche günlük, haftalık fiyatları - Kripto Para Haberleri

Kripto piyasasında son durum nedir? İşte güncel kripto fiyatları Kripto piyasasında kısa veya uzun yatırım yapanlar, kripto fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu hafta Bitcoin yükselişe geçerken diğer kripto paralarda haftalık ve günlük düşme kaydedildi. İşte, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü kripto piyasasında son durum... Habertürk Giriş: 20.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:45 facebook

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