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        Haberler Ekonomi Kripto Para Canlı kripto fiyatları: 20 Aralık Çarşamba 2023 Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Avalanche günlük, haftalık fiyatları - Kripto Para Haberleri

        Kripto piyasasında son durum nedir? İşte güncel kripto fiyatları

        Kripto piyasasında kısa veya uzun yatırım yapanlar, kripto fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu hafta Bitcoin yükselişe geçerken diğer kripto paralarda haftalık ve günlük düşme kaydedildi. İşte, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü kripto piyasasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:45
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        1

        Kripto fiyatları 20 Aralık 2023... Yatırımcıların gözü kripto fiyatlarına çevrildi. Bitcoin bazı kriptolar haftaya iyi bir başlangıç yaparken bazıları da son 24 saatte keskin düşüşler kaydetti. İşte, 20 Aralık Çarşamba kripto fiyatlarında son durum...

        2

        BITCOIN

        Şu anda 42.780,80 bin dolardan işlem gören Bitcoin 24 saat içerisinde yüzde 0.55 düşmesine rağmen 1 haftada yüzde 3.85'lik bir yükselme kaydetti.

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        3

        ETHEREUM

        2.212.30 bin dolardan işlem gören Ethereum , son bir haftada yüzde 1.73 yükseldi. Son 24 saatte ise yüzde 1.34 değer kaybetti.

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        4

        BNB (BIANCE COIN)

        BNB, bu hafta yüzde 2.12 yükseliş yaşarken, son 24 saatte de değerini korudu ve yüzde 4.73 yükseldi. BNB şu anda 256.49 dolardan işlem görüyor.

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        5

        XRP

        0.6125 dolardan işlem gören XRP, bir haftalık süreçte yüzde 1.21 yükseldi; son 24 saatte ise yüzde 0.68 artarak yükselişini sürdürdü.

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        6

        SOLANA

        78.05 dolardan işlem gören Solana, bir haftada yüzde 18.09 yükselirken; son 24 saatte yüzde 4.90 arttı.

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        7

        AVALANCHE

        42.24 dolardan işlem gören Avalanche bir haftada yüzde 17.14; son 24 saatte ise yüzde 2.99 arttı.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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