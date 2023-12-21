Yatırımcıların dikkatine! İşte 21 Aralık Perşembe kripto fiyatları
Kripto piyasasında kısa veya uzun yatırım yapanlar, kripto fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftanın sonuna doğru Solana yükselişe geçerken diğer kripto paralarda haftalık ve günlük düşme kaydedildi. İşte, 21 Aralık 2023 Perşembe günü kripto piyasasında son durum...
Kripto fiyatları 21 Aralık Perşembe 2023... Yatırımcıların gözü kripto fiyatlarına çevrildi. Anlık bazda değişen kripto piyasasında yatırım yapanlar, güncel kripto fiyatlarını merak ediyor. İşte, 21 Aralık Perşembe kripto fiyatlarında son durum...
BITCOIN
Şu anda 43.654,45 bin dolardan işlem gören Bitcoin 24 saat içerisinde yüzde 1.91 oranında yükselme kaydetti; bir haftada ise yüzde 1.52 yükseldi.
ETHEREUM
2.205.30 dolardan işlem gören Ethereum, son 24 saatte yüzde 0.44 düşüş yaşarken; bir haftada yüzde 3.09 düştü.
BNB (BIANCE COIN)
Son 24 saatte yüzde 1.83 oranında yükselen BNB, bir haftalık süreçte de yüzde 3.37 yükseldi. Kripto şu anda 258.97 dolardan işlem görüyor.
XRP
0.6126 dolardan işlem gören XRP, bir haftada yüzde 2.22'lik bir düşme yaşamasına rağmen, geçtiğimiz 24 satte yüzde 0.67 yükseldi.
SOLANA
85.71 dolardan işlem gören Solana bir haftada yüzde 19.51 yükselirken aynı başarıyı 24 saatte de korudu ve yüzde 13.05 arttı.
AVALANCHE
44.84 dolardan işlem gören Avalanche 24 saatte yüzde 7.69 artarken; bir haftada yüzde 15.03'lük bir yükselme kaydetti.