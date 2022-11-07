UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu.

A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto , Bayern Münih , Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.