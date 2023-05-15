Türkiye, seçimlerini yaptı! 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM için oylar kullanıldı. 18.30 itibarı ile seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kalktı ve Anadolu Ajansı tarafından resmi olmayan sonuçlar duyurulmaya başlandı. Partilerin ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranları Haberturk.com Seçim Sonuçları sayfası üzerinden anbean, kesintisiz ve canlı olarak olarak açıklanıyor. Peki, seçim sonuçlarında son durum nedir? Genel seçim sonuçlarına göre hangi parti ve ittifak önde? Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarında oy oranları nasıl? Her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de Türkiye geneli seçim sonuçları Haberturk.com'dan takip ediliyor.

14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

Haberturk.com'un 2023 Genel Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, kesintisiz, son dakika ve canlı olarak aktarıyor. "Seçimi hangi parti kazandı? Hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?" sorularının cevabı ile beraber genel seçim sonuçları, detaylı grafikler ile Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında. Siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimi sonucu karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda! İşte, Habertürk'ün 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu canlı takip ekranı

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