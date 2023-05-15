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Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçlarında son durum!

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'de yer alacan vekilleri belirlemek için oylarını kullandı. 18.30'da kalkan yayın yasağının ardından seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe açıklanmaya başlandı. Seçim sonuçları canlı ve anlık olarak açıklanmaya devam ederken Milletvekili Seçimi Sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları da anbean, kesintisiz ve son dakika olarak Haberturk.com Seçim Sonuçları sayfasında güncelleniyor. Anadolu Ajansı tarafından aktarılan resmi olmayan seçim sonuçları ile partilerin il il, ilçe ilçe oy oranları ve tahmini milletvekili sayısını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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  • SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Türkiye Genel Seçim Sonucu ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları: Oy Oranları ve Son Dakika Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Türkiye, seçimlerini yaptı! 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM için oylar kullanıldı. 18.30 itibarı ile seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kalktı ve Anadolu Ajansı tarafından resmi olmayan sonuçlar duyurulmaya başlandı. Partilerin ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranları Haberturk.com Seçim Sonuçları sayfası üzerinden anbean, kesintisiz ve canlı olarak olarak açıklanıyor. Peki, seçim sonuçlarında son durum nedir? Genel seçim sonuçlarına göre hangi parti ve ittifak önde? Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarında oy oranları nasıl? Her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de Türkiye geneli seçim sonuçları Haberturk.com'dan takip ediliyor.

    14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM  

    Haberturk.com'un 2023 Genel Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, kesintisiz, son dakika ve canlı olarak aktarıyor. "Seçimi hangi parti kazandı? Hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?" sorularının cevabı ile beraber genel seçim sonuçları, detaylı grafikler ile Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında. Siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimi sonucu karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda! İşte, Habertürk'ün 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu canlı takip ekranı

    2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

    2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Türkiye Genel Seçim Sonucu ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları: Oy Oranları ve Son Dakika Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Son Durum

    Anadolu Ajansı'nın saat 23.30 itibarı ile paylaştığı resmi olmayan verilere göre;

    - Türkiye genelinde yüzde 85,0 sandık açıldı.

    - Açılan sandık sayısı 171 bin 534.

    - Cumhur İttifakı yüzde 50,32 oy almış durumda.

    - Millet İttifakı yüzde 34,65 oy almış durumda.

    - Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 9,67 oy almış durumda.

    - ATA İttifakı yüzde 2,02 oy almış durumda.

    - Sosyal Güç Birliği İttifakı yüzde 0,25 oy almış durumda.

    AK Parti yüzde 35,92, CHP yüzde 24,69, MHP yüzde 10,55, İYİ Parti yüzde 9,96 Yeşil Sol Parti yüzde 8,52 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,83 oy almış durumda.

    2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Türkiye Genel Seçim Sonucu ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları: Oy Oranları ve Son Dakika Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçlarında Son Durum

    Anadolu Ajansı'nın saat 23.30 itibarı ile paylaştığı resmi olmayan verilere göre;

    - Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,86

    - Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,38

    - Sinan Oğan yüzde 5,30

    - Muharrem İnce yüzde 0,46

    Açılan sandık oranı yüzde 90,6. Toplam açılan sandık sayısı ise 182 bin 853.

    2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Türkiye Genel Seçim Sonucu ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları: Oy Oranları ve Son Dakika Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Seçim Sonuçları İçin Yayın Yasağı 18.30'da Kalktı

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de bitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 18.30 itibarı ile yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. 2023 Seçim sonuçlarını, Habertürk'ün seçim sonuçları sayfasından öğrenebilirsiniz.

    2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    İstanbul Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI 2023 - Türkiye Genel Seçim Sonucu ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları: Oy Oranları ve Son Dakika Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    2023 Seçim Sonuçları Haberturk.com'dan Takip Ediliyor

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber resmi olmayan ilk sonuçları Haberturk.com'da anlık ve kesintisiz olarak yayınlanıyor. İl il, ilçe ilçe partilerin oy oranları ve tahmini milletvekili sayıları hakkında Haberturk.com'un 2023 Seçim Sonuçları sayfasından anlık gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

    2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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